Захарова заявила, что за действия Украины отвечают «натовские кураторы»

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

За все действия украинских властей отвечают натовские кураторы. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение», — сказала Захарова.

3 мая российские власти обвинили Украину в атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Дроны вывели из строя. Пострадавших и материального ущерба территории нет. Президент России Владимир Путин не пострадал, он находился в резиденции в Ново-Огарево.

В пресс-службе президента сообщили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Кроме того, российская сторона заявила, что «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

В Киеве отвергли причастность к атаке. «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киеву не хватает ресурсов для защиты своих территорий, поэтому он не использует их в других странах.