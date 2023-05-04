Пожар на Ильском нефтезаводе в Краснодарском крае потушили

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Пожарные полностью потушили возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован», — написал он.

О возгорании резервуаров с нефтепродуктами на заводе в поселке городского типа Ильский в Северском районе глава региона сообщил 4 мая около 4:30. По его словам, никто не пострадал, угрозы жителям Ильского тоже. Площадь пожара составила 400 кв. м, к его тушению привлекли 167 человек и 37 единиц техники.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и телеграм-канал SHOT, возгорание могло произойти из-за атаки беспилотника. Перед пожара очевидцы слышали три взрыва, передает телеграм-канал Baza.