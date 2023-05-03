В приморском городе Арсеньев загорелись отходы древесины

МЧС: в приморском городе Арсеньев на площади 2 тыс. кв. м горят отходы древесины

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Пожарные МЧС России тушат пожар в городе Арсеньев, говорится в сообщении министерства по Приморскому краю.

«Поступило сообщение о возгорании отходов лесопроизводства на открытой территории на расстоянии около 500 м от пилорамы на улице Набережная в городе Арсеньев. <...> На момент прибытия пожарных горели отходы лесопроизводства, а также сухая растительность», — сообщили в ГУ МЧС по Приморью.

Спустя несколько часов удалось локализовать пожар, его площадь составила около 2 тыс. кв. м. На месте работают шесть пожарных машин и 24 человека, угрозы распространения огня на строения не было.

25 апреля крупный пожар произошел в Лесозаводске, также в Приморском крае. На улице Свердлова загорелся цех по переработке древесины. По официальным данным, огонь охватил 12 тыс. кв. м. 20 человек успели самостоятельно покинуть горящее здание до прибытия пожарных.