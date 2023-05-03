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В приморском городе Арсеньев загорелись отходы древесины

МЧС: в приморском городе Арсеньев на площади 2 тыс. кв. м горят отходы древесины
Фото: mchs_vdk / Telegram
Фото: mchs_vdk / Telegram

Пожарные МЧС России тушат пожар в городе Арсеньев, говорится в сообщении министерства по Приморскому краю.

«Поступило сообщение о возгорании отходов лесопроизводства на открытой территории на расстоянии около 500 м от пилорамы на улице Набережная в городе Арсеньев. <...> На момент прибытия пожарных горели отходы лесопроизводства, а также сухая растительность», — сообщили в ГУ МЧС по Приморью.

Спустя несколько часов удалось локализовать пожар, его площадь составила около 2 тыс. кв. м. На месте работают шесть пожарных машин и 24 человека, угрозы распространения огня на строения не было.

25 апреля крупный пожар произошел в Лесозаводске, также в Приморском крае. На улице Свердлова загорелся цех по переработке древесины. По официальным данным, огонь охватил 12 тыс. кв. м. 20 человек успели самостоятельно покинуть горящее здание до прибытия пожарных.

Теги
Приморский край пожары лесопилка
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