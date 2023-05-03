Сенатор Клишас: в Совфеде не планируют внеплановых заседаний после атаки на Кремль

В Совфеде не назначили внеплановых заседаний из-за атаки на Кремль

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совет Федерации не планирует внеплановых заседаний в связи с атакой на Кремль. Об этом ТАСС сообщил сенатор Андрей Клишас.

Он отметил, что Совет палаты «вправе принять решение о заседании в любое время, исходя из обстановки». На вопрос о возможности введения военного положения Клишас ответил, что это компетенция президента.

3 мая российские власти сообщили, что Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Аппараты были выведены из строя. Президента Владимира Путина в Кремле не было. Люди не пострадали, здания не получили повреждений.

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В пресс-службе главы государства заявили, что оценивают атаку беспилотников как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Кремль отметил, что российские власти «оставляют за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитают нужным».

В Киеве отрицают причастность к атаке. «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.