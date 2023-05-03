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Песков пообещал сообщить, где будет работать Путин после атаки на Кремль

Песков: своевременно сообщим, откуда Путин будет работать 4 мая
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

О месте работы Путина 4 мая «сообщат своевременно», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводят «РИА Новости».

Так он ответил на вопрос, откуда будет работать президент — из Кремля или из резиденции в Ново-Огарево.

3 мая российские власти сообщили, что Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Аппараты были выведены из строя. Президент России Владимир Путин не пострадал, он находился в Ново-Огарево.

Песков пообещал сообщить, где будет работать Путин после атаки на Кремль
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В пресс-службе президента оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Власти заявили, что «оставляют за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

В Киеве отрицают причастность к атаке. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что «все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Киев ведет исключительно оборонительную войну и не наносит удары по объектам на территории России.

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