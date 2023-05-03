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В нескольких городах России отменили концерты рэпера Loqiemean

В Москве, Екатеринбурге и Новосибирске отменили концерты рэпера Loqiemean
Loqiemean (Роман Худяков)
Loqiemean (Роман Худяков) (Фото: la_loqiemean / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Рэпер Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков) сообщил об отмене своих концертов в российских городах после жалоб блогеров и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я был готов к тому, что концерты могут запретить, так как с полной ответственностью подхожу к своему творчеству. Надеюсь, смогу вернуться на сцену через какой-то период времени», — сказал Худяков. Он добавил, что был вынужден отменить свои выступления в российских городах из-за «потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами».

Он пояснил, что принципиально не мог «поддерживать вооруженные конфликты», не слал деньги Вооруженным силам Украины и не пропагандировал ЛГБТ: «Я семейный, женатый человек, а рекомендовать я могу только то, чем живу сам». Loqiemean добавил, что связывался с Лигой безопасного интернета для разъяснения ситуации.

О том, что концерт Худякова отменен в Екатеринбурге, сообщает URA.RU, об отмене музыкального мероприятия в Новосибирске — региональная «Комсомольская правда». «Концерт действительно был отменен, в ближайшее время для зрителей в официальных аккаунтах будет опубликована более подробная информация обо всем», — пояснили «КП-Новосибирск» в лофт-парке «Подземка», где должно было проходить выступление.

На сервисе по продаже билетов «Яндекс.Афиша» нет выступлений Loqiemean в российских городах на ближайшее время, следующий концерт рэпера — в Казахстане, в Алма-Ате. Он назначен на 4 мая и не отменен.

2 мая рэпер Аким Апачев, поддерживающий проведение военной операции, потребовал отменить концерт Худякова в Екатеринбурге. Mash сообщал, что Апачев обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минкультуры, МВД и администрацию президента. Ранее Апачев просил Минкультуры отменить концерт музыканта Jah Khalib за поддержку украинской армии, после чего выступления отменили в Петербурге и Москве.

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В тот же день Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру в связи с тем, что Худяков высказывался против проведения специальной военной операцией на Украине. На горячую линию Лиги безопасного интернета, как говорится в ее обращении, поступали многочисленные сообщения «по поводу грубейшего нарушения норм федерального законодательства в области национальной безопасности и информационной безопасности детей публичным исполнением произведений» Loqiemean.

Позже она написала, что в Москве, Самаре и Тюмени отменены выступления рэпера. «Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — уточнила Мизулина.

Loqiemean — исполнитель в стиле хип-хоп и саунд-продюсер из Томска, выпустивший несколько студийных альбомов. На странице артиста в соцсети «ВКонтакте» указано, что он «говорит на остросоциальные темы, мешает драму и юмор, объединяет в музыке разные жанры».

Теги
рэпер Екатерина Мизулина Лига безопасного интернета отмена концертов
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