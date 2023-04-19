В Москве и Петербурге отменили концерты Jah Khalib

Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Назначенные на 23 и 25 апреля концерты казахстанского рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) в Москве и Санкт-Петербурге отменили. Об этом сообщается на сайтах площадок Crocus City Hall и «М-1 Арена».

17 апреля первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру, к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой запретить выступления рэпера. Поводом стали его недавние истории в признанной экстремистской в России и запрещенной соцсети Instagram в поддержку Украины. «Рэпер выложил сторис, что прибыл в Киев и перемещается из «укрытия в укрытие», а украинцев не просто любит, а восхищается ими. Деньги при этом он стремится зарабатывать в России. Непоследователен», — заключила Лантратова. С призывом отменить концерты Jah Khalib также обратился в Минкультуры России рэпер Аким Апачев.

Jah Khalib — уроженец Алма-Аты, автор песен «Медина», «Кохаю», «Искал-Нашел». В 2019 году он переехал в Киев.

Согласно гастрольному графику музыканта, в ближайшие месяцы после апрельских концертов в Москве и Петербурге выступлений в России у него не планируется. 5 мая Jah Khalib выступит в Анталье, 10 июня — в Баку, 12 августа — в Алма-Ате. 18 ноября он должен выступить в «Барвиха Luxury Village» в российской столице. Эта площадка об отмене концерта пока не сообщала.