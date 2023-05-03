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Путин поддержал выдвижение нижегородского губернатора на второй срок

Путин поддержал выдвижение нижегородского губернатора Никитина на второй срок
Глеб Никитин
Глеб Никитин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным выразил надежду, что избиратели поддержат главу региона на выборах. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля.

На встрече Никитин напомнил, что в сентябре заканчивается его пятилетний срок в должности губернатора. Он заявил, что готов продолжить работу при поддержке жителей Нижегородской области, но все будет зависеть от позиции президента.

Путин в ответ сказал, что результаты работы Никитина «очевидно положительные». «Я знаю, что вы проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал президент.

В сентябре 2017 года Путин назначил Никитина на должность главы правительства Нижегородской области. В следующем году региональное отделение «Единой России» выдвинуло его на пост губернатора. Никитин победил, набрав 67,75% голосов при явке 40,52%. В тройку лидеров также вошли кандидат от КПРФ Владислав Егоров (16,36%) и член ЛДПР Александр Курдюмов (6,5%).

Теги
Владимир Путин Нижний Новгород Нижегородская область Глеб Никитин
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