Меркель и Шольц встретились с Обамой в Берлине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 16:22
Суд ограничил свободу журналисту из команды Собчак за надпись про Путина Общество, 16:47
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 16:43
ЕС создаст механизм санкций в отношении обвиняемых в коррупции Политика, 16:34
Майкл Дуглас получит почетную Золотую пальмовую ветвь Life, 16:34
ПСБ и НИФИ Минфина России подписали соглашение Пресс-релиз, 16:33
Семинары, выставки, статьи: как продавать в наукоемком бизнесе Pro, 16:31
Как создать мобильный и интернет-банк для бизнеса нового поколения Тренды, 16:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кудерметова не пустила первую ракетку США в полуфинал турнира в Мадриде Спорт, 16:29
Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления Политика, 16:21
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Акции АФК «Система» выросли после сообщения о планах выплатить дивиденды Инвестиции, 16:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Махачев назвал вероятную дату следующего боя в UFC Спорт, 16:14
Жена Шведа описала состояние баскетболиста словами «лежит и не двигается» Спорт, 16:07
Политика ,  
0 

Меркель и Шольц встретились с Обамой в Берлине

Меркель и Шольц провели неформальные встречи с Обамой в Берлине
Барак Обама и Ангела Меркель, архивное фото
Барак Обама и Ангела Меркель, архивное фото (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Бывший и действующий канцлеры Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц провели неформальные встречи в Берлине с экс-президентом США Бараком Обамой, сообщают Bild и Spiegel.

По данным Bild, Меркель вместе с супругом Йоахимом Зауэром поужинала с Обамой в итальянском ресторане «Понте». Политики провели в заведении больше двух часов и покинули его «в хорошем настроении». О чем они разговаривали, неизвестно.

С Обамой также встретился Шольц, cообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах. По данным RTL, политики пообедали в ведомстве федерального канцлера. Подробностей об их беседе нет.

Как пишет Bild, Обама остановился в отеле Adlon рядом с посольством США. Экс-президента охраняют сотрудники полиции и спецслужб. Это его пятый визит в Берлин. Вечером 3 мая Обама должен выступить на Mercedes-Benz Arena и рассказать о «великих вызовах и возможностях нашего времени».

Tagesspiegel сообщает, что 13 мая в Берлин приедет президент Украины Владимир Зеленский. По словам пресс-секретаря полиции, он должен приземлиться в военной части аэропорта города. Планируется, что 14 мая Зеленского примет Шольц, затем украинский президент побеседует с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого он вылетит на вертолете в Ахен, где ему вручат премию Карла Великого.

Теги
Барак Обама Ангела Меркель Олаф Шольц США Германия
Материалы по теме
Медведев пригрозил министру обороны ФРГ парадом в Берлине
Политика
Экоактивисты объявили о планах «блокировать» Берлин акциями протестов
Общество
Организаторам акции с Т-72 у посольства России в Берлине выписали счет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter