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В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час с 5 по 8 мая

Украинские власти ввели в Херсоне комендантский час с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая
Вид на набережную в Херсоне
Вид на набережную в Херсоне (Фото: РИА Новости)

В Херсоне вводится комендантский час с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая. Об этом сообщает назначенный Украиной председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд», — сказал Прокудин. Он отметил, что такие «ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу» и не подвергнуть жителей опасности.

В Херсоне уже действует комендантский час с 20:00 до 6:00.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в сентябре 2022 года после проведенных референдумов. В ноябре Минобороны России решило отвести войска из Херсона.

Теги
Херсон комендантский час
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