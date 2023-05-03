Собянин оценил пользу нейросетей для столичных рентгенологов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 02 мая, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 02 мая, 16:19
Суд в Белоруссии приговорил Протасевича к 8 годам колонии Политика, 12:10
«Решение может быть неожиданным». Что будет с биткоином после решения ФРС Крипто, 12:10
СК задержал еще одного подозреваемого в убийстве на трассе «Дон» Общество, 12:10
В ЦСКА рассказали о состоянии баскетболиста Шведа после нападения Спорт, 12:10
ВСУ обстреляли поликлинику в Курской области Политика, 12:07
Как в Брянской области чинят пути после подрыва. Видео Политика, 12:03
Экс-премьер Франции заявил о праве «продавать паштет на Красной площади» Политика, 12:03
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:01
Цена нефти Brent обвалилась ниже $74 за баррель Инвестиции, 12:00
В России предсказали дефицит запчастей на китайские автомобили Авто, 11:58
В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час с 5 по 8 мая Политика, 11:58
Квартал с историей: неоготика краснокирпичной Пресни РБК и Forma, 11:55
Правительство выставит на торги изъятые сельхозземли Недвижимость, 11:47
В результате стрельбы в сербской школе погибли девять человек Общество, 11:43
Город ,  
0 

Собянин оценил пользу нейросетей для столичных рентгенологов

Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) столичные рентгенологи могут в восемь раз быстрее читать результаты маммографии, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, обычно маммографические снимки анализируют два специалиста, что позволяет избежать ошибок. Кроме того, двойное чтение изображений делает оценку независимой и качественной. Однако если анализ проводится с помощью нейросети, то качество диагностики остается таким же высоким, а время проведения существенно сокращается.

«Так использование ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, а пациентам быстрее получить заключения», — подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что на данный момент рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта. «Нейросети наносят на снимки цветовую разметку и производят измерения. Алгоритм определяет на изображениях признаки рака легкого, COVID-19, инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний, — уточнил градоначальник. — Тем не менее последнее слово всегда остается за специалистом».

Ранее Собянин привел данные результатов применения искусственного интеллекта для расшифровки ЭКГ и снимков компьютерной томографии. По информации мэра, за три года нейросети помогли врачам проанализировать более 2,7 млн электрокардиограмм и почти 3 млн КТ-исследований.

Глава города также напомнил, что Москва работает над цифровизацией системы здравоохранения свыше десяти лет. Сервисы ИИ все больше находят в ней применение и помогают облегчить жизнь и врачам, и пациентам.

Теги
Москва здравоохранение искуственный интеллект Сергей Собянин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter