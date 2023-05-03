Собянин оценил пользу нейросетей для столичных рентгенологов

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) столичные рентгенологи могут в восемь раз быстрее читать результаты маммографии, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, обычно маммографические снимки анализируют два специалиста, что позволяет избежать ошибок. Кроме того, двойное чтение изображений делает оценку независимой и качественной. Однако если анализ проводится с помощью нейросети, то качество диагностики остается таким же высоким, а время проведения существенно сокращается.

«Так использование ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, а пациентам быстрее получить заключения», — подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что на данный момент рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта. «Нейросети наносят на снимки цветовую разметку и производят измерения. Алгоритм определяет на изображениях признаки рака легкого, COVID-19, инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний, — уточнил градоначальник. — Тем не менее последнее слово всегда остается за специалистом».

Ранее Собянин привел данные результатов применения искусственного интеллекта для расшифровки ЭКГ и снимков компьютерной томографии. По информации мэра, за три года нейросети помогли врачам проанализировать более 2,7 млн электрокардиограмм и почти 3 млн КТ-исследований.

Глава города также напомнил, что Москва работает над цифровизацией системы здравоохранения свыше десяти лет. Сервисы ИИ все больше находят в ней применение и помогают облегчить жизнь и врачам, и пациентам.