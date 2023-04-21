Собянин оценил помощь искусственного интеллекта системе здравоохранения

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов при помощи точной диагностики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Цифровизация здравоохранения — это прямой вклад в качество лечения людей, — подчеркнул глава города. — Возможности для этого появились с развитием новой технологии искусственного интеллекта — способности машин стать надежными помощниками и советниками врачей».

Мэр Москвы добавил, что правительство города реализует четыре проекта использования искусственного интеллекта: анализ электрокардиограмм, систему поддержки принятия врачебных решений, чат-бот, собирающий жалобы пациентов на самочувствие перед посещением врача, анализ медицинских изображений.

По словам Собянина, искусственный интеллект был внедрен в практику работы лучевой службы Москвы с апреля 2020 года. За три года с его помощью было проанализировано почти 3 млн КТ-исследований. В эксперименте по анализу медицинских изображений участвуют более 150 медицинских организаций и порядка 1,5 тыс. врачей-рентгенологов.

Также столичный градоначальник отметил систему поддержки принятия врачебных решений (СППВР), она анализирует данные, которые врач вносит в протокол осмотра, и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. На сегодня СППВР выявляет 95% наиболее распространенных заболеваний и уже помогла терапевтам поставить более 10 млн диагнозов.

Собянин привел данные результатов применения искусственного интеллекта для расшифровки ЭКГ. За три года нейросети помогли врачам проанализировать более 2,7 млн исследований.

По словам мэра, эти четыре проекта далеко не предел возможностей искусственного интеллекта.