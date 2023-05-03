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Собянин сообщил о расширении программы реновации в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В столичную программу реновации включили 12 новых адресов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в девяти районах столицы уже находятся стартовые площадки. «Их застройка поможет расселить 37 старых домов и обеспечить новым комфортным жильем 6700 человек», — уточнил Собянин.

Всего для строительства, по словам градоначальника, уже выбрано 587 площадок. Это позволит возвести по программе реновации около 9,5 млн кв. м жилой недвижимости.

Ранее глава столичного градостроительного комплекса Андрей Бочкарев, подводя промежуточные итоги работы программы, сообщил, что с начала этого года более 2,5 тыс. жителей 11 старых домов начали переезжать в новые квартиры. По словам заммэра, таких рекордных темпов переселения еще не наблюдалось за все время работы программы. «Тенденция к ускорению обусловлена прежде всего сокращением сроков строительства домов, в том числе на месте снесенных старых пятиэтажек», — подчеркнул вице-мэр.

Утвержденная в 2017 году программа предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В список включили более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Таким образом, реновация затронет жителей более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. К настоящему времени по программе построено 247 жилых зданий общей площадью 3,5 млн кв. м.

Теги
Москва реновация жилья Строительство Сергей Собянин
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