В мэрии Москвы озвучили статистику переселения по реновации с начала года

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Более 2,5 тыс. жителей 11 старых домов начали переезжать в новые квартиры по программе реновации с начала 2023 года в САО, ЮВАО, ЮАО и Зеленограде, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, таких рекордных темпов переселения еще не наблюдалось за все время работы программы. «Тенденция к ускорению обусловлена прежде всего сокращением сроков строительства домов, в том числе на месте снесенных старых пятиэтажек», — подчеркнул Бочкарев.

Также, по мнению главы столичного градостроительного комплекса, ускорить процесс реновации помогает комплексное развитие территорий бывших промзон, снижение административных барьеров для застройщиков и слаженная работа ведомств, курирующих программу.

Вице-мэр отметил, что программа реновации вызывает повышенный интерес у москвичей, в результате жители города более активно вовлекаются в процесс переселения. «За весь период действия программы в Москве начато переселение свыше 109,5 тыс. жителей из 649 домов», — уточнил Бочкарев.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, программа реновации реализуется в 122 районах города, в шести из них она почти завершена. К таким районам относятся Мосрентген, Северный, Сосенское и Молжаниново, Ясенево, а также Северное Медведково.

Декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что программа реновации не только градостроительная, но также и социальная. Она формирует совершенно иную городскую среду — с более высокими стандартами.

Утвержденная в 2017 году программа предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В список включили более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Таким образом, реновация затронет жителей более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. К настоящему времени по программе построено более 240 жилых зданий общей площадью 3,4 млн кв. м.