В Брянской области после подрыва организуют автобусное сообщение

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Из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области между станциями организуют автобусное сообщение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Для пассажиров ж/д направления «Брянск-Орел» и «Орел-Брянск» организовано дополнительное транспортное сообщение следующим образом: с ж/д станции «Брянск I» будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла», — сообщил Богомаз. Такая же схема действует в обратном направлении.

Автобусы будут курсировать между станциями до полного восстановления железнодорожных путей.

Вечером 2 мая в Брянской области было взорвано железнодорожное полотно на перегоне Снежетьская — Белые Берега. В результате взрыва опрокинулись вагоны грузового поезда. В РЖД заявили, что с рельсов сошли около 20 вагонов.

Это второй подрыв железнодорожного полотна за последние два дня. 1 мая в Унечском районе на 136-м километре маршрута Брянск — Унеча неизвестные взорвали бомбу, в результате чего с рельсов сошел локомотив и семь вагонов грузового поезда. Пострадавших не было.