На Кубани задержали подозреваемых в убийстве пропавших аниматоров

Сгоревший автомобиль аниматоров (Фото: СК РФ)

Силовики задержали подозреваемых в убийстве пропавших на прошлой неделе в Краснодарском крае аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, передает «Пятый канал». Об их задержании также сообщает телеграм-канал Kub Mash и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Подозреваемых двое. Как пишет «Пятый канал», они указали следствию место, где находятся тела пропавших. Тело Мостыко с признаками насильственной смерти уже удалось найти.

По данным Mash, оба подозреваемых ранее были судимы. Свою вину они полностью признали.

Судьба Кирилла Чубко пока неизвестна.

37-летний Чубко и 19-летняя Мостыко пропали без вести 28 апреля. Они ехали на машине из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Перед исчезновением, в 23:40, Чубко позвонил жене и сообщил, что на трассе М-4 «Дон» у них пробило колесо и они нашли двух мужчин, которые им помогают. После этого на связь они не выходили, однако с их карт начали списываться деньги. Всего за прошедшие дни у них сняли около 200 тыс. руб. Деньги снимали в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской.

К поискам аниматоров подключилась полиция и полонтеры. 1 мая СК сообщил, что в Брюховецком районе нашли сгоревший автомобиль аниматоров.