Air Moldova остановила полеты и продажу билетов

Air Moldova объявила о приостановке продажи билетов и полетов на неопределенный срок

Фото: Владимир Воронов / Transport Photo Images / Global Look Press

Авиакомпания Air Moldova объявила о приостановке выполнения рейсов и продажи билетов на неопределенный срок. Сообщение опубликовано в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Решение о приостановке было принято в связи с объявлением ускоренной реструктуризации Air Moldova, которая нужна, чтобы избежать банкротства. «Таким образом, до решения суда о принятии или отклонении запроса Air Moldova компания приостанавливает рейсы и продажу билетов со 2 мая 2023 года. Возобновление деятельности будет возможно в течение 3 дней после решения суда», — говорится в сообщении организации.

Если суд примет запрос об ускоренной реструктуризации, то компания сможет возобновить рейсы и продажу билетов. Инвесторы готовы вложить в компанию $50 млн, что поможет решить финансовые проблемы.

Air Moldova обвинила власти в бездействии при решении трудностей, с которыми столкнулся оператор, в частности, в авиакомпании считают, что Управление гражданской авиацией используется властями в качестве рычага давления на рынок.

В марте авиакомпания сообщила об отмене полетов по пяти направлениям — в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. «Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета», — уточняли в Air Moldova.