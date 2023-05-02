Путин попросил губернатора обратить внимание на общероссийскую беду

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым попросил его обратить внимание на проблему алкогольных отравлений в регионе.

«Вроде как общероссийская беда, но тем не менее она у нас, эта беда, уходит все-таки постепенно. Я имею в виду уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции. В Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание», — отметил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент уточнил, что в решении этой проблемы должны быть комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и строительство спортивных сооружений.

В сентябре 2022 года в Воронежской области частично запретили продажу алкогольной продукции в общепитах, которые располагаются в многоквартирных домах. Таким образом, была запрещена розничная торговля алкоголя в точках, площадь которых составляет менее 50 кв. м.

В ноябре 2022 года областной департамент здравоохранения, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщил, что в регионе в 2021 году было зафиксировано 722 отравления алкоголем, умер 571 житель. Основной причиной отравлений спиртной продукцией стало употребление этанола и, в меньшей степени, стеклоочистителей, тормозных жидкостей и одеколонов.