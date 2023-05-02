Ахмадуллина назвала Юдашкина трудоголиком и отражением постперестройки

Валентин Юдашкин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Модельер Валентин Юдашкин был идеальным отражением сложного постперестроечного времени, тонко чувствовавшим настроение России, поделилась с РБК дизайнер, создательница бренда AKHMADULLINA Алена Ахмадуллина.

«Мы хотели быть яркими, заметными, и это наше стремление к новому миру он очень четко сформулировал в своих коллекциях. Он был невероятным трудоголиком: успевал принимать участие в огромном количестве проектов, работал много и плодотворно», — заявила Ахмадуллина.

Юдашкин был «абсолютно гениальным в общении», поскольку он знал всех и его все знали. «Все его обожали. Он знал, как похвалить, как поддержать», — вспоминает дизайнер.

Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. В 2021 году он сообщил, что борется с онкологическим заболеванием. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — пояснил Юдашкин в интервью «АиФ».

Модельер родился 14 октября 1963 года в Одинцово, в 1986 году окончил Московский индустриальный техникум. В 1991-м он представил в Париже первую коллекцию из 150 моделей. В 1990-х он создал костюмы для олимпийской сборной России и для мужской и женской футбольных сборных.

В марте 2022 года Юдашкин должен был провести дефиле в онлайн-формате в рамках Парижской недели моды, но его отстранили из-за того, что он никак не высказал свое отношение к военной операции на Украине.

ТАСС со ссылкой на Дом моды сообщил, что прощание с модельером пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище. «Информацию, которая выставлена агентством ТАСС, семья Юдашкина пока не подтверждает», — сказали РБК в Доме моды Валентина Юдашкина.