Ахмадуллина назвала Юдашкина трудоголиком и отражением постперестройки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 16:19
В Думу внесли проект о выплатах воспитателям погибших в спецоперации Политика, 19:20
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 19:10
Air France потребовала ввести новый налог для китайских авиаперевозчиков Бизнес, 19:00
Сборная России по хоккею выиграла первый матч во главе с Ротенбергом Спорт, 18:54
L'Equipe узнала об отъезде Месси в Эр-Рияд без разрешения тренера ПСЖ Спорт, 18:54
Путин призвал восстановить жилье после пожаров «без лишней бюрократии» Общество, 18:54
Ахмадуллина назвала Юдашкина трудоголиком и отражением постперестройки Общество, 18:42
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:42
Tinder уходит из России. Факты о сервисе, которые вы вряд ли знали Life, 18:41
Названы застройщики — лидеры по объемам строительства жилья в России Недвижимость, 18:36
Беспроводная зарядка и камера на 64 Мп. Чем удивит Pixel 7a за $500 Life, 18:34
Onet узнал о новой версии по делу об упавшей в Польше ракете Политика, 18:32
Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с конца марта Инвестиции, 18:14
В Голливуде бастуют тысячи сценаристов. Как это отразится на зрителях Life, 18:10
Общество ,  
0 

Ахмадуллина назвала Юдашкина трудоголиком и отражением постперестройки

Ахмадуллина: Юдашкин был идеальным отражением сложного постперестроечного периода
Валентин Юдашкин
Валентин Юдашкин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Модельер Валентин Юдашкин был идеальным отражением сложного постперестроечного времени, тонко чувствовавшим настроение России, поделилась с РБК дизайнер, создательница бренда AKHMADULLINA Алена Ахмадуллина.

«Мы хотели быть яркими, заметными, и это наше стремление к новому миру он очень четко сформулировал в своих коллекциях. Он был невероятным трудоголиком: успевал принимать участие в огромном количестве проектов, работал много и плодотворно», — заявила Ахмадуллина.

Юдашкин был «абсолютно гениальным в общении», поскольку он знал всех и его все знали. «Все его обожали. Он знал, как похвалить, как поддержать», — вспоминает дизайнер.

Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. В 2021 году он сообщил, что борется с онкологическим заболеванием. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — пояснил Юдашкин в интервью «АиФ».

Модельер родился 14 октября 1963 года в Одинцово, в 1986 году окончил Московский индустриальный техникум. В 1991-м он представил в Париже первую коллекцию из 150 моделей. В 1990-х он создал костюмы для олимпийской сборной России и для мужской и женской футбольных сборных.

В марте 2022 года Юдашкин должен был провести дефиле в онлайн-формате в рамках Парижской недели моды, но его отстранили из-за того, что он никак не высказал свое отношение к военной операции на Украине.

Читайте на РБК Pro
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции
8 ошибок в питании, которые совершают все после 50 лет
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Уоррен Баффет активно инвестирует в Японию. На чем он надеется заработать

ТАСС со ссылкой на Дом моды сообщил, что прощание с модельером пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище. «Информацию, которая выставлена агентством ТАСС, семья Юдашкина пока не подтверждает», — сказали РБК в Доме моды Валентина Юдашкина.

«Мода — это прежде всего поиск самого себя»: жизнь Валентина Юдашкина
Фотогалерея 

Теги
Валентин Юдашкин модельер новости
Материалы по теме
В Доме моды назвали место и дату прощания с Юдашкиным
Общество
«Мода — это прежде всего поиск самого себя»: жизнь Валентина Юдашкина
Общество
Модельер Котегова назвала Юдашкина достоянием России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter