Суд изъял квартиру экс-замглавы новосибирского кардиоцентра Покушалова

Евгений Покушалов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Советский районный суд Новосибирска изъял имущество «должностного лица ФГБУ «НМИЦ им. академика Мешалкина» Минздрава России». Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram. Речь идет о квартире бывшего замдиректора центра Евгения Покушалова, уточнили позже в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.

Имущество Покушалова площадью 226 кв. м и стоимостью 37 млн руб. передали в собственность государства. Суд удовлетворил иск прокуратуры, которая считает, что стоимость квартиры «значительно превышает доходы должностного лица».

В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил Покушалова к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. руб. по делу о хищениях 1,9 млрд руб. в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина. Во время следствия суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры об изъятии двух квартир Покушалова в Нью-Йорке стоимостью 123 млн руб.

В марте Покушалова условно-досрочно освободили из исправительной колонии. Прокуратура Новосибирской области обжаловала решение об УДО.