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Собянин подвел итоги работы столичного Стройкомплекса с 2011 года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичному Стройкомлексу исполняется 35 лет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря работе департамента в Москве только с 2011 года построили более 900 социальных объектов, а более 1 млн специалистов продолжают реализовывать программы реновации, проводят реконструкцию бывших промышленных зон и многое другое.

«Мы делаем все возможное для создания в Москве комфортной среды, — подчеркнул глава города. — У жителей новых районов в шаговой доступности от дома появляются все необходимые сервисы, отпадает нужда куда-то ехать, остается больше времени на отдых и досуг».

По словам Собянина, за последние 12 лет в Москве удалось построить и ввести в эксплуатацию более 120 млн кв. м недвижимости, из которых 51 млн — это жилые дома. Стройкомплекс смог создать 907 объектов социальной инфраструктуры, 132 поликлиники, 374 детских сада, 158 школьных зданий, 64 культурных объекта и 179 спортивных сооружений.

Глава города добавил, что за это время были реконструированы и построены крупнейшие стадионы Москвы — «Лужники», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Благодаря новым объектам Москва стала мировой столицей спортивных событий, приняв матчи чемпионатов мира по футболу и хоккею, соревнования по легкой атлетике, фигурному катанию.

«Построены и открыты большинство корпусов больницы в Коммунарке, в рекордные сроки был введен госпиталь в Вороновском», — подчеркнул Собянин.

Сотрудники Стройкомплекса обновили несколько театров, таких как «Геликон-опера», «Табакерка», «Градский Холл» и театр «Русская песня», открыли новые сцены в театрах им. Вахтангова и им. Ермоловой. Строительные работы прошли в корпусе Et Cetera. Также, по словам градоначальника, сотрудники комплекса смогли создать «шедевр мирового уровня» — парк «Зарядье», в котором был возведен концертный зал.

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Отдельно мэр отметил, что благодаря работе сотрудников Стройкомплекса за 12 лет было построено свыше 1,2 тыс. км дорог и открыто 109 станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Также был реализован масштабный проект по постройке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

Теги
Москва Строительство Недвижимость Большая кольцевая линия метро реновация Сергей Собянин
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