Минпромторг прокомментировал сообщения о дефиците фенола для фанеры

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Производители фенола увеличили производство в связи с возросшей потребностью рынка, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

Так в ведомстве прокомментировали материал «Коммерсанта», в котором со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности сообщалось о дефиците фенольной формальдегидной смолы, используемой для производства фанеры, целлюлозы и стекловолокна. Глава организации Тимур Иртуганов связал происходящее с тем, что производство фенола снизилось, а его экспорт — нет. В этой ситуации, отмечает он, власти должны вмешаться для обеспечения внутреннего рынка.

В Минпромторге заявили, что в январе—марте фенол и ацетон производились стабильно, продукцию отгружали по запросу потребителей в рамках согласованных контрактов. В начале апреля выпуск фенола решили увеличить из-за потребности российского рынка. В мае объем производства тоже будет увеличен.

Как отметили в Минпромторге, фенол в России производят четыре компании, их суммарная мощность составляет около 325 тыс. т в год. При этом расчетное потребление фенола в стране за 12 месяцев 2022 года снизилось на 14% — с 201,3 тыс. т до 169,7 тыс. т — по сравнению с предыдущим годом. В министерстве добавили, что проведут работу по балансировке производства и экспорта.