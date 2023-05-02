Медведев предложил Германии и Италии создать ордена Гитлера и Муссолини

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В Германии можно создать орден Адольфа Гитлера, а в Италии — Бенито Муссолини. Так зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал петицию с призывом учредить на Украине «орден Степана Бандеры».

«Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам — орден Бенито Муссолини. Ну и можно ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи. А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом», — предложил Медведев.

Петиция об ордене Бандеры появилась на сайте президента Украины 1 мая. Автор петиции предлагает награждать им военнослужащих «за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины». Инициатива собрала чуть больше 300 подписей. Для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским необходимо 25 тыс. голосов.