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Медведев предложил Германии и Италии создать ордена Гитлера и Муссолини

Медведев — об идее ордена Бандеры на Украине: предлагаю немцам создать орден Гитлера
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В Германии можно создать орден Адольфа Гитлера, а в Италии — Бенито Муссолини. Так зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал петицию с призывом учредить на Украине «орден Степана Бандеры».

«Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам — орден Бенито Муссолини. Ну и можно ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи. А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом», — предложил Медведев.

Петиция об ордене Бандеры появилась на сайте президента Украины 1 мая. Автор петиции предлагает награждать им военнослужащих «за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины». Инициатива собрала чуть больше 300 подписей. Для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским необходимо 25 тыс. голосов.

Теги
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Дмитрий Медведев Германия Украина Италия Адольф Гитлер нацизм
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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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