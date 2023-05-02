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С Останкинской башни упал человек
С Останкинской башни в Москве упал человек
С Останкинской башни упал человек. Об этом сообщают телеканал «360» и телеграм-канал «112» со ссылкой на источники.
По данным «360», пострадавший — промышленный альпинист, который находился на высоте нескольких этажей. По данным источника телеканала, его жизни ничто не угрожает.
«112» писал, что главный инженер упал с высоты собственного роста, когда перешагивал через ограждение. У него диагностировали перелом правой голени.
По данным Mash, промышленный альпинист упал с первого этажа. Он чистил промышленные кондиционеры.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети, Московского регионального центра, а также в департамент здравоохранения Москвы.