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В Останкинской башне из-за ветра в день открытия остановились лифты

В Останкинской башне в день открытия после реконструкции из-за ветра остановились лифты
Вид на Останкинскую башню
Вид на Останкинскую башню (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Лифты для посетителей Останкинской телебашни в Москве остановились автоматически из-за сильного ветра. Об этом РБК сообщили в call-центре Останкинской телебашни, которая 19 сентября открылась для посещения после реконструкции.

«На данный момент лифты не могут производить подъем посетителей на смотровую площадку из-за сильного ветра, так как они автоматизированные. Но на башне сейчас все спокойно», — сообщили РБК в call-центре Останкинской телебашни.

РБК направил запрос в пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что во время отключения лифтов на смотровой площадке находились около 50 человек — две группы школьников.

Генеральный директор Останкинской башни Андрей Романченко сообщил «РИА Новости», что остановка лифтов при сильном ветре — это стандартная ситуация.

«Никаких людей наверху нет — это раз. Во-вторых, это стандартная процедура: когда скорость ветра выше 19 м/с, лифты останавливаются, люди спускаются пешком. Люди спустились пешком, это абсолютно стандартная ситуация», — сказал он.

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После реконструкции, которая продолжалась с весны 2022 года, 19 сентября открылся доступ для посетителей по экскурсионным маршрутам «Панорама Москвы 360» и «Башня изнутри», говорилось в сообщении на сайте телебашни.

Ресторанный комплекс «Седьмое небо» пока закрыт для посетителей.

Теги
Останкинская башня лифты ветер
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