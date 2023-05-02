Путин перенес празднование Дня молодежи

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День молодежи будет отмечаться в России в последнюю субботу июня, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Праздник учредил Верховный Совет СССР в 1958 году, тогда он отмечался в последнее воскресенье июня. В 1993 году президент Борис Ельцин распорядился отмечать День молодежи 27 июня. В этом году, согласно указу Путина, праздник будет отмечаться 24 июня.

Вопрос об отмене конкретной даты Дня молодежи был поднят на встрече главы государства со студентами 25 января. Одна из участниц мероприятия отметила, что праздник часто выпадает на будний день, когда студенты, как правило, заняты подготовкой к экзаменам и работой. Она попросила перенести празднование на выходной день — последнюю субботу июня.

Путин ответил, что «это можно сделать», отметив, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни, поэтому здесь [в переносе праздника] нет ничего необычного». Он пообещал обсудить вопрос с министром науки и образования.