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Байден призвал гостя в Белом доме замолчать

Байден прервал гостя в Белом доме и призвал его замолчать

Президент США Джо Байден посоветовал замолчать гостю Белого дома, который на приеме в честь окончания Рамадана начал рассказывать о первом судье-мусульманине. Трансляция мероприятия доступна на Youtube-канале Белого дома.

В ходе выступления американский президент поздравил собравшихся с окончанием Рамадана и назвал позиции, на которых в США служат мусульмане. Один из гостей напомнил о первом федеральном судье-мусульманине. После упоминания и благодарности от Байдена он продолжил говорить.

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Замолчи, мальчик. Как сказала бы моя мама», — заявил президент.

Другого политика-мусульманина не пустили на прием в Белый дом. Секретная служба Белого дома не разрешила посетить мероприятие мэру города Проспект-Парк (штат Нью-Джерси) Мухаммеду Хайруле, рассказали в отделении Совета по американо-исламским отношениям штата (CAIR), пишет Associated Press.

Представитель секретной службы США Энтони Гульельми подтвердил, что Хайруллу не пустили в Белый дом, но отказался назвать причины. «К сожалению, мы не можем комментировать конкретные средства защиты и методы, используемые для проведения наших операций по обеспечению безопасности в Белом доме», — приводит агентство слова Гульельми.

В CAIR это решение назвали неприемлемым. По словам пресс-секретаря организации Дины Сайедамехад, до этого Хайруллу, который выполнял гуманитарную работу в Бангладеше и Сирии, остановили в аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке и допрашивали в течение трех часов. У него спрашивали, знает ли он каких-либо террористов, заявила Сайедамехад.

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В 2023 году священный для мусульман месяц Рамадан продлился с 22 марта после захода солнца по 20 апреля. 21 апреля мусульмане отметили праздник Ураза-байрам.

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