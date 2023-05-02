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Военные сообщили об остановке прорыва танков в ходе спецоперации

Минобороны: ПТРК «Штурм-С» остановил прорыв ВСУ, поразив два танка

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» мотострелкового соединения Западного военного округа в ходе военной операции на Украине остановил танковый прорыв, поразив два танка, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый» в видео Минобороны России. Кадры публикует госагентство «РИА Новости».

Военный рассказал, что была информация о возможном танковом прорыве, ПТРК поразил две машины «на рубеже нашего развертывания». Цели были поражены с первого выстрела, добавил он, больше танки в бой вступить не смогли.

«Данный образец у нас стреляет от 5 до 6 тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты», — отметил командир взвода.

В свою очередь Минобороны опубликовало видео работы расчетов ПТРК «Штурм-С» в ходе боевой подготовки бойцов Западного военного округа, призванных в рамках частичной мобилизации, «в тыловом районе спецоперации».

По данным российского военного ведомства, по состоянию на 1 мая за время боевых действий украинская армия потеряла 8927 танков и других боевых бронированных машин.

Военные сообщили об остановке прорыва танков в ходе спецоперации
Военные сообщили об остановке прорыва танков в ходе спецоперации

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