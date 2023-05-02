Дуров опубликовал вторую за год фотографию с цитатой
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) вторую за год фотографию.
«То, что мы делаем сейчас, откликается в вечности» — Марк Аврелий», — подписал он публикацию.
Цитата, которой Дуров сопроводил пост, взята из исторического фильма «Гладиатор» (2000) режиссера Ридли Скотта. Эту фразу произносит полководец Римской империи времен правления Марка Аврелия Максимус Децим Меридий, обращаясь к солдатам.
«Все, что мы делаем в жизни, отзывается в вечности», — говорит он, направляя войско в битву.
Эти слова приписывают самому римскому императору Марку Аврелию, который был также философом, представителем позднего стоицизма. После себя он оставил личные философские записи — 12 написанных на греческом языке «книг», которые обычно называют «К самому себе». В них Марк Аврелий описывает свои размышления, главным образом, об этике и морали.
Эта цитата о вечности в соцсетях распространяется как мем. Также пользователи соцсетей используют ее в качестве статуса.
Марк Аврелий (121 — 180 г. н. э.) — римский император (годы правления 161 — 180). Последний из великих в династии Антонинов, правление которых считается серебряным веком Римской империи (с 96 по 192 год).
Первая за год фотография появилась в Instagram Дурова 11 апреля. Ее он сопроводил цитатой из книги Майкла Хопфа «Те, кто остается»: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена». Эти слова также используют пользователи соцсетей в качестве своих статусов.