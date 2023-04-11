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Дуров опубликовал первую за год фотографию

Павел Дуров опубликовал первую за год фотографию и сопроводил ее цитатой о сильных людях
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: durov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) первую за год фотографию.

Пост со снимком он сопроводил цитатой из книги Майкла Хопфа «Те, кто остается»: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена».

Высказывание ошибочно приписывали Хамдану ибн Рашиду Аль Мактуму, члену династии шейхов и эмиров Дубая, где с 2017 года проживает Дуров. В первой части якобы принадлежащей ему цитаты о сильных людях была фраза: «Мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, я — на Mercedes, мой сын — на Land Rover, и мой внук будет водить Land Rover, но его сын будет ездить на верблюде».

В 2016–2017 годах цитата о сильных людях и трудных временах распространялась как мем. Позже ее стали использовать в ироническом значении.

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