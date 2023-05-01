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«Ашан» опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент

«Ашан» заявил об отсутствии запрета на продажу георгиевских лент в российских магазинах
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Сотрудники российских магазинов сети «Ашан» не получали никаких ограничивающих инструкций по продаже георгиевских лент в преддверии 9 мая, использование лент в магазинах сети также не запрещено, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».

В компании объяснили, что, согласно кодексу акции «Георгиевская ленточка», георгиевская лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку. «Ленты распространяются волонтерами бесплатно», — утончили там.

О том, что в магазинах «Ашан» запретили продавать георгиевские ленты и другую символику Дня победы, а сотрудникам нельзя носить соответствующие атрибуты на рабочих местах, сообщал телеграм-канал Mash.

Mash опубликовал аудиозапись разговора с сотрудницей горячей линии «Ашана», которая сообщила, что георгиевских лент и пилоток в магазинах сети в Москве в данный момент в продаже нет. Кроме того, как пишет телеграм-канал, в рабочих чатах сотрудников «Ашана» в Липецкой области попросили не использовать пилотки и георгиевские ленточки 9 мая в этом году.

Теги
Ашан георгиевская лента георгиевские ленточки
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