Ахмадуллина сравнила Зайцева с Диором, Шанель и Сен-Лораном

Алена Ахмадуллина (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Модельер Слава Зайцев, скончавшийся на 86-м году жизни, был гениальным дизайнером, заявила РБК дизайнер и создательница одноименного бренда Алена Ахмадуллина.

«Его называли «Красный Диор», и это действительно того же масштаба личность, что и Диор, Шанель, Сен-Лоран», — сказала Ахмадуллина.

При этом по сравнению с ними Зайцев попал в «менее благодатную для развития почву», так как в Советском Союзе не было модной индустрии, что не дало его гению проявиться в полной мере, отметила дизайнер.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в результате внутреннего кровотечения. Модельера доставили в Щелковскую городскую больницу Москвы с желудочно-кишечным кровотечением, однако врачам не удалось спасти дизайнера — он умер в реанимации. В последние годы жизни Зайцев также страдал от болезни Паркинсона и был частично парализован.

Зайцев был одним из первых советских дизайнеров в 1980-х годах, чью одежду начали показывать на Неделе моды в Париже и Флоренции. Позднее его коллекции демонстрировались в США, Германии, Бельгии, Японии и других странах.

По словам историка моды Мэган Виртанен, модельера называли «Красным Диором», так как он воплощал советскую моду для других стран. Зайцев также участвовал в создании наряда для бывшей жены президента Путина Людмилы и сшил для Аллы Пугачевой ее знаменитый красный балахон.