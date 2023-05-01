Водный канал Дон-Донецк запустили в тестовом режиме

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По водному каналу Северский Донец пустили воду в тестовом режиме. Об этом сообщает телеграм-канал военно-строительного комплекса Минобороны.

Как передает ведомство, вода пришла из реки Дон, водовод возвели за четыре месяца.

Строительство водовода началось в январе этого года. В нем принимали участие специалисты военно-строительного комплекса Минобороны. Как уточнили в министерстве, водовод пройдет по территории Ростовской области и ДНР до канала Северский Донец — Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тыс. куб. м воды в сутки.

В 2017 году Украина ввела в эксплуатацию дамбу в Херсонской области, которая перекрыла поставку в Крым воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

В 2022 году во время военной операции был разблокирован Северо-Крымский канал в Херсонской области. После этого воду оттуда начали бесплатно поставлять крымским аграриям и местному населению.