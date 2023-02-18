В «Газпром-Армения» заявили о снижении поставок российского газа в страну
Поставка газа из России в Армении значительно снижена из-за закупорки магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» в районе Ставрополя, сообщает пресс-служба «Газпром-Армения».
Газопровод был закупорен около 16:00 14 февраля в районе Ставропольского края, из-за чего возникли перебои и начали фиксировать недостаточное количество импортируемого из России природного газа.
«С целью предотвращения аварийных ситуаций в сложившихся условиях и обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения остальных с 11:00 18 февраля на установленный ГМО срок будет прекращено газоснабжение ряда действующих на территории Армении автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС)», — говорится в сообщении.
При этом, чтобы не нарушить работу автотранспортных средств, газоснабжение всех оставшихся АГНКС будет продолжено, добавили в компании.
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