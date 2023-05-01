В Грузии мужчина был арестован при попытке продать уран на сумму $2 млн

В Грузии арестовали мужчину за попытку продать уран на сумму $2 млн

Фото: sssgeo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Грузии задержали мужчину, который планировал продать радиоактивное вещество уран за $2 млн. Об этом передает телеканал Rustavi.

Мужчину задержали при попытке совершить продажу в городе Поти. По итогам радиологической экспертизы было установлено, что вещество, изъятое в ходе обыска, содержит уран и относится к категории ядерных материалов.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье 230 УК Грузии («Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами»). Мужчине грозит десять лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Грузия вывела из эксплуатации свой единственный исследовательский реактор и не имеет атомных электростанций. Ядерная энергия используется в стране только в медицине и промышленности. Энергию страна импортирует из других стран, в том числе из России.