Илон Маск опубликовал карту, когда мир был «един как никогда»
Илон Маск опубликовал карту Пангеи и сопроводил ее подписью о единстве мира
Мир был един только во время существования Пангеи — суперконтинента эпохи позднего палеозоя и раннего мезозоя. Об этом в своем Twitter пошутил предприниматель Илон Маск (соцсеть заблокирована по требования Генпрокуратуры).
Маск опубликовал карту суперконтинента и сопроводил ее такой записью: «Старые добрые времена, когда мир был един».
Континент Пангея существовал 335—175 млн лет назад. В то время мир состоял из одного континента, который объединял три материка: Гондвану, Лавруссию и Сибирь. Континент распался в результате из-за мощнейших тектонических сдвигов.