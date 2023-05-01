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Илон Маск опубликовал карту, когда мир был «един как никогда»

Илон Маск опубликовал карту Пангеи и сопроводил ее подписью о единстве мира

Мир был един только во время существования Пангеи — суперконтинента эпохи позднего палеозоя и раннего мезозоя. Об этом в своем Twitter пошутил предприниматель Илон Маск (соцсеть заблокирована по требования Генпрокуратуры).

Маск опубликовал карту суперконтинента и сопроводил ее такой записью: «Старые добрые времена, когда мир был един».

Фото: Илон Маск / Twitter
Фото: Илон Маск / Twitter

Континент Пангея существовал 335—175 млн лет назад. В то время мир состоял из одного континента, который объединял три материка: Гондвану, Лавруссию и Сибирь. Континент распался в результате из-за мощнейших тектонических сдвигов.

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Илон Маск Twitter шутка Континент
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