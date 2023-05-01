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Познер назвал модельера Славу Зайцева «целой эпохой» России

Познер: модельер Слава Зайцев — это целая эпоха, он останется в истории развития России

Модельер Слава Зайцев заложил основы моды в Советском Союзе и в России, «когда еще представления о моде не было никакого». Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер телеканалу «Звезда».

«[Зайцеву] приходилось очень не просто — он все-таки свое делал, но и постепенно, конечно, победил», — добавил Познер. Он отметил, что любил Зайцева, «и когда уходит человек, которого ты любил, то всегда остается маленькая дырка в сердце». Познер назвал модельера «целой эпохой», который «вошел и останется в истории развития России».

Вячеслав Зайцев, 1966 г. Вячеслав Зайцев в Московском Доме моды на проспекте Мира, 21, Москва, июль 1977 г. Вячеслав Зайцев с&nbsp;сыном Егор&nbsp;в домашней фотостудии, Москва, июль&nbsp;1977 г. Вячеслав Зайцев в рабочем кабинете, Москва, июнь 1985 г. Вячеслав Зайцев во время шоу-программы &laquo;Фантазмы или ностальгия по красоте&raquo;, Москва, март 1992 г. Вячеслав Зайцев, Москва, май 1993 г. Валентин Юдашкин&nbsp;поздравляет Вячеслава Зайцева с 40-летием творческой деятельности, Москва, 3 марта 2002 г. Вячеслав Зайцев на открытии своей выставки &laquo;Слава Зайцев. Жизнь = творчество&raquo; в Музее ситца, Москва, 27 апреля 2007&nbsp;г. Вячеслав Зайцев на подиуме перед началом показа шоу, приуроченного к двойному юбилею - тридцатилетию Дома моды и пятидесятилетию творческой деятельности модельера,&nbsp;Москва, 2 марта 2012 г. Модельер Вячеслав Зайцев на пресс-конференции &laquo;Школьная форма: коллекция от Зайцева&raquo;, посвящённой перспективам введения обязательной школьной формы в образовательных учреждениях, Москва, 5 апреля 2013 г. Вячеслав Зайцев перед показом своей коллекции SLAVA ZAITSEV на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в ЦВЗ &laquo;Манеж&raquo;, Москва, 21 октября 2015 г.

Журналист рассказал, что познакомился с молодым Зайцевым в 1967 году, «его еще никто не знал». По словам Познера, Зайцев принес в журнал «Спутник», где он тогда работал, «некоторые свои эскизы — замечательные, кстати говоря». С тех пор они виделись «нечасто», «но я знаю, что он меня любил и я его любил».

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Источник газеты «Известия» сообщил, что в этот день модельера госпитализировали с внутренним кровотечением, он скончался в реанимации. «Комсомольская правда» писала, что с 2016 года Зайцев страдал болезнью Паркинсона.

Одежду Зайцева показывали на неделях моды в Париже, демонстрировали в США, Италии, Германии, Бельгии, Японии и других странах. По словам историка моды Мэган Виртанен, модельер, которого называли «Красным Диором», воплощал советскую моду для других стран.

Теги
Персоны
Вячеслав Зайцев Владимир Познер мода дизайнер
Владимир Познер фото

Владимир Познер

журналист, телеведущий, писатель

1 апреля 1934 года
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