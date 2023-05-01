Познер назвал модельера Славу Зайцева «целой эпохой» России

Модельер Слава Зайцев заложил основы моды в Советском Союзе и в России, «когда еще представления о моде не было никакого». Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер телеканалу «Звезда».

«[Зайцеву] приходилось очень не просто — он все-таки свое делал, но и постепенно, конечно, победил», — добавил Познер. Он отметил, что любил Зайцева, «и когда уходит человек, которого ты любил, то всегда остается маленькая дырка в сердце». Познер назвал модельера «целой эпохой», который «вошел и останется в истории развития России».

Журналист рассказал, что познакомился с молодым Зайцевым в 1967 году, «его еще никто не знал». По словам Познера, Зайцев принес в журнал «Спутник», где он тогда работал, «некоторые свои эскизы — замечательные, кстати говоря». С тех пор они виделись «нечасто», «но я знаю, что он меня любил и я его любил».

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Источник газеты «Известия» сообщил, что в этот день модельера госпитализировали с внутренним кровотечением, он скончался в реанимации. «Комсомольская правда» писала, что с 2016 года Зайцев страдал болезнью Паркинсона.

Одежду Зайцева показывали на неделях моды в Париже, демонстрировали в США, Италии, Германии, Бельгии, Японии и других странах. По словам историка моды Мэган Виртанен, модельер, которого называли «Красным Диором», воплощал советскую моду для других стран.