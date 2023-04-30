СК в Ростове-на-Дону завел уголовное дело после гибели в коллекторе 81-летней женщины

В Ростове-на-Дону погибла упавшая в коллектор 81-летняя женщина

Фото: СК России по Ростовской области

Следственный комитет в Ростове-на-Дону завел уголовное дело после гибели 81-летней женщины в ливневом коллекторе, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ростовского отделения СК Аслану Хуаде доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах смерти пенсионерки.

Тело женщины обнаружили 28 апреля в ливневом коллекторе открытого типа. Речь идет об учительнице английского языка из 68-й школы Лидии Радченко, рассказала порталу 161.ru мать одного из ее учеников. По ее словам, женщина упала в открытый коллектор у пересечения улиц Тульской и Авиамоторной.

Соседи Радченко рассказали, что в день гибели женщины вода мощным потоком неслась со стороны улицы Оганова, так что ее могло сбить потоком.