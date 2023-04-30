«Страна.ua»: в Одессе погибли 34-летняя россиянка с дочерью

«Страна.ua» сообщила о гибели в Одессе россиянки с дочерью

У дома на Французском бульваре в Одессе местные жители нашли тело 34-летней женщины и ее двухлетней дочери, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, женщина жила с ребенком и мужем, они снимали квартиру на 16-м этаже, в момент инцидента мужчины дома не было.

«В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете по службе по делам детей семья также не состояла», — сообщила полиция, добавив, что предварительная квалификация дела — несчастный случай.

Позже источники «Страна.ua» в правоохранительных органах сообщили, что погибшая была гражданкой России и находилась на Украине незаконно. Дело, как сообщает собеседник издания, переквалифицировали на самоубийство.