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В Белгородской области покончил с собой мобилизованный

Под Белгородом умер мобилизованный из Ленинградской области, он мог совершить суицид
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Мобилизованный из Ленинградской области Илья Б. умер в городе Алексеевка к востоку от Белгорода, сообщили РБК источники в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции.

Военнослужащему было 47 лет. Мужчину призвали на службу в рамках частичной мобилизации из города Сланцы в Ленинградской области, сообщил РБК собеседник. Тело военного нашли в овраге в районе улицы Колхозная вечером 27 апреля. Источники РБК сообщили, что он покончил жизнь самоубийством.

О гибели в Белгородской области мобилизованного ранее сообщал телеграм-канал «Осторожно Новости». По его данным, до призыва на службу мужчина занимался грузоперевозками и был учредителем нескольких фирм в этой сфере. Накануне мужчина ушел в овраг в Алексеевке и покончил с собой, пишет канал.

Теги
мобилизация Белгородская область самоубийство
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