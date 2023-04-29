Под Белгородом умер мобилизованный из Ленинградской области, он мог совершить суицид

В Белгородской области покончил с собой мобилизованный

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Мобилизованный из Ленинградской области Илья Б. умер в городе Алексеевка к востоку от Белгорода, сообщили РБК источники в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции.

Военнослужащему было 47 лет. Мужчину призвали на службу в рамках частичной мобилизации из города Сланцы в Ленинградской области, сообщил РБК собеседник. Тело военного нашли в овраге в районе улицы Колхозная вечером 27 апреля. Источники РБК сообщили, что он покончил жизнь самоубийством.

О гибели в Белгородской области мобилизованного ранее сообщал телеграм-канал «Осторожно Новости». По его данным, до призыва на службу мужчина занимался грузоперевозками и был учредителем нескольких фирм в этой сфере. Накануне мужчина ушел в овраг в Алексеевке и покончил с собой, пишет канал.