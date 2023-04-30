Минобороны: российские войска нанесли удар по пункту управления дронами ВСУ под Херсоном

Минобороны заявило об ударе по пункту управления дронами ВСУ под Херсоном

Российская группировка войск «Днепр» нанесла удар по украинскому пункту управления беспилотниками в районе Херсона. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Также военные поразили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов и техники в этом районе, добавил он.

На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 военных, более десяти боевых бронированных машин и автомобилей.

«Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета [ВСУ]», — сказал собеседник агентства.

Также средства противовоздушной обороны группировки смогли подавить два ударных беспилотника, заключил военный.

Накануне Минобороны в своей ежедневной сводке сообщило, что российские военные нанесли удар по командному составу объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Удар был произведен вечером 28 апреля. При ударе применялось «высокоточное оружие большой дальности морского базирования». В ведомстве заявили, что «цель удара достигнута».