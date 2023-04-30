Вячеслав Володин: конференция «Россия — Латинская Америка» пройдет в сентябре в Москве

Парламентская конференция «Россия — Латинская Америка» пройдет в Москве в сентябре. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

«С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», — сказал он.

Володин пригласил спикера Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса принять участие в этом мероприятии в качестве главы делегации парламента республики. Он также предложил кубинской делегации посетить Россию. Эрнандес принял приглашение, утверждают в пресс-службе.

Основа отношений между Россией и Кубой «была заложена в самое непростое время» для республики и Советского Союза, считает Володин. Сейчас, по его словам, «крайне важно, чтобы парламенты двух стран делали все для законодательного обеспечения принятых президентами решений».

Делегация Госдумы во главе с Володиным приехала на Кубу с официальным визитом.

Провести парламентскую конференцию «Россия — Латинская Америка» в марте предложил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР в нижней палате парламента Леонид Слуцкий