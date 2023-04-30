Не менее двух человек пострадали при стрельбе в шведском городе Вестерос

При стрельбе в Вестеросе пострадали два человека

Неизвестные открыли стрельбу в районе Скаллбергет шведского города Вестерос, пострадало как минимум два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь полицейского округа Митт Пелле Вамстад, передает Aftonbladet.

Сейчас известно только о двух пострадавших, однако их может быть больше, сказал полицейский. Газета ранее сообщала о трех раненых. По словам Вамстада, пострадавших госпитализировали.

Огонь открыли вечером 29 апреля около 22:30 по местному времени, уточнил пресс-секретарь. Полиция оцепила жилой дом в этом районе и начала расследование. К полуночи 30 апреля задержать подозреваемых не удалось, добавил Вамстад.

Ранее, 28 апреля, стрельба произошла в районе Лоункрест в Филадельфии (американский штат Пенсильвания). В результате погибли три человека и еще один пострадал. Всем погибшим было от 15 до 20 лет, передавал ABC. Пострадавший - 16 летний подросток, по данным телеканала, получил ранение в живот, его доставили в районную больницу.

Полиция задержала двоих подозреваемых. Как сообщал ABC, у них в машине нашли пистолет.