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Турция закрыла воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу

Flyone Armenia: Турция запретила вход в воздушное пространство на рейсах компании в Европу

Власти Турции закрыли воздушное пространство для самолетов авиакомпании Flyone Armenia, выполняющих рейсы в Европу. Об этом ArmenPress сообщил председатель совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.

«По непонятным для нас причинам и без видимых оснований авиационные власти Турции аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции», — сказал он, добавив, что авиакомпанию не уведомили об этом заранее.

Авиакомпания ведет работу с пассажирами отмененных рейсов по этому поводу, добавил собеседник издания.

Самолет Flyone Armenia, следовавший из Парижа в Ереван, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за решенияТурции, пишет армянский портал News. Борт, по его данным, должен был сесть в аэропорту Еревана «Звартноц» в 23:10 по местному времени (22:10 мск). По информации сервиса FlightRadar24, который отслеживает полеты, речь идет о рейсе 3F928, который выполняет самолет Airbus 320. На карте сервиса видно, что борт приземлился в Кишиневе.

В мае 2022 года Турция уже запрещала Flyone Armenia летать в Европу через свое воздушное пространство. В конце месяца Турция разрешила авиаперевозчику возобновить перелеты.

Теги
Турция Армения воздушное пространство
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