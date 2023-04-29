В Минобороны сообщили о сбитом в районе Энергодара американском дроне

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские военные в районе Энергодара Запорожской области сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon производства американской компании AeroVironment, заявил журналистам представитель силовых структур.

«В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в ходе изучения аппарата выявили, что он проводит автоматизированный сбор данных и способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора.

В Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция, она находится под контролем российских сил с февраля прошлого года. Осенью Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, после чего по решению президента Владимира Путина АЭС перешла в российскую собственность. Ее оператором является «Росэнергоатом».

В начале апреля командир подразделения российской армии, обеспечивающего безопасность Запорожской АЭС, рассказал об упавшем вблизи станции украинском ударном дроне польского производства Warmate. Мощность взрывчатки составила 2 кг в тротиловом эквиваленте, добавил он.