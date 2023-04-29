ВСУ начали «жесточайший артиллерийский обстрел» Новой Каховки

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Новая Каховка в Херсонской области попала под сильный артиллерийский обстрел. Об этом говорится в телеграм-канале администрации города.

«Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

В администрации призвали горожан перебраться в укрытие.

О предыдущем обстреле Новой Каховки сообщалось 19 апреля. Один человек погиб, двое получили минно-взрывные ранения. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, обстрел города велся из 120-мм минометов.