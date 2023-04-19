Один человек погиб при обстреле Новой Каховки
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Новой Каховки
Один человек погиб, двое получили минно-взрывные ранения при обстреле Новой Каховки. Об этом администрация города сообщила в телеграм-канале.
Зафиксировано два прорыва газовых труб, местами отключено электроснабжение, разрушено несколько многоэтажных жилых домов.
По данным администрации, Новая Каховка обстреливается с 5:30, «под огнем весь город». Пока шел обстрел, медработники не могли выехать к раненым.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что центр города обстреливали из 120-мм минометов.