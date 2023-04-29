В тушении огня на нефтебазе в Севастополе задействовали пожарный поезд
Развожаев: в тушении пожара на нефтебазе в Севастополе задействовали поезд
Пожарный поезд МЧС принял участие в тушении пожара на топливном складе в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Задействованы все силы МЧС по Севастополю, прибыли пожарные расчеты из Республики Крым. Задействованы и ресурсы Черноморского флота. Пожарный поезд также приступил к тушению пожара», — написал губернатор.
Возгорание на площади 1 тыс. кв. м произошло в Казачьей бухте. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, причиной возгорания стал удар беспилотников.
В настоящий момент пожар локализован. Полностью потушить возгорание планируется к 18:00.