Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Угледара в ДНР

Российские военные группировки «Восток» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Угледара в ДНР, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Кроме того, по его словам, расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» уничтожили пикап и семь украинских военных.

Под обстрел также попал опорный пункт ВСУ в районе села Пречистовка в Марьинском районе ДНР, российские военные применили там тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек», добавил Гордеев.

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск и сравним по мощи с системой залпового огня «Смерч».

«Солнцепек» предназначен для нанесения ударов по легкобронированным целям и живой силе противника, укрывающейся в фортификационных сооружениях. Боеприпас создает облако горючей смеси, а затем его воспламеняет, заставляя вступать в реакцию кислород.