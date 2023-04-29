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Развожаев исключил угрозу гражданским объектам из-за пожара в Севастополе

Глава Севастополя Развожаев: угрозы гражданским объектам из-за пожара на нефтебазе нет

Пожар на нефтебазе в Севастополе, который, вероятно, начался из-за попадания беспилотника, не угрожает гражданским объектам, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, который прибыл на место пожара.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

На месте происшествия находятся 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев, ожидается прибытие пожарного поезда, отметил губернатор.

«Четвертый уровень пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — добавил он.

Как сообщили ТАСС в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, морской пассажирский транспорт продолжает работать, несмотря на пожар.

Возгорание резервуара с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте в Севастополе произошло в ночь на 29 апреля. По словам губернатора города, причиной пожара могло быть попадание беспилотного летательного аппарата.

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«Площадь пожара около 1 тыс. кв. м, пожару присвоен четвертый класс», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Теги
Севастополь Пожар дрон беспилотники нефтебаза Михаил Развожаев
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